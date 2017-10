Pedeliştii din judeţ fac valuri. Gigi Chiru întârzie anunţarea candidaţilor la alegeri

3

DOUA ECHIPE DE INDEPENDENTI CREDIBILI=SINGURA SANSA A CONSTANTEI !

De acord cu Dash,avand,totusi si cateva obiectii : 1.A te adresa cetateanului Chiru Gigi,sau partidului caruia acesta ii flutura stindardul,este pierdere de timp...adresandu-te intelectualitatii si mass-mediei constantene,poate,ar fi mai de folos...cu toate ca,media cel putin,nu receptioneaza semnalele care ii sunt transmise pentru a-i sprijini pe independenti...or sti ei ceva daca procedeaza asa... 2.Oricare din partidele cu care s-ar alia PDL ul,nu-i poate oferi acestuia credibilitatea iremediabil pierduta ! 3.Inclusiv USL,in afara de Mazare,nu are alt candidat credibil pentru cohorta de pensionari hraniti si fezandati de Mazare...in plus,clasa politica dobrogeana,in ansamblul ei,si-a pierdut credibilitatea...constantenii or fi ei credului in ceea ce-l priveste pe Mazare,totusi,nu avem,inca,de a face cu o adunatura de cateva jde mii de dobitoace care se prezinta la vot ! In lipsa unor candidati si a unei campanii credibile,constantenii il vor vota in mod sigur tot pe Mazare...situatia lui Nicusor nu este foarte clara,insa atunci cand Mazare le va cere alegatorilor sai sa-l voteze pe nicusor sau pe oricare altcineva,situatia se va schimba.... 4.Cetateanul Chiru,din partea PDL ului, nu va obtine mai mult de maximum 1000 de voturi...tot PDL ul constantean nu are mai mult de 1500-2000 de membrii ( daca or mai fi atatia...)...plus inca vreo 2000 de alti pacaliti,rezulta un maximum de 3000 de voturi...primarul Constantei nu va fi ales cu mai putin de cateva zeci de mii de voturi,poate 30ooo,poate 40ooo sau,sa zicem 50ooo,indiferent cati constanteni se vor prezenta la vot... 5.Problema mare pentru independenti,este legea electorala, care,in mod evident,ii de favorizeaza...totusi,DACA SE VREA CU ADEVARAT,SE VA PUTEA PRODUCE O MARE SURPRIZA ! INSA,FARA SPRIJINUL MASS-MEDIEI ( chiar daca ecoul acesteia nu poate fi auzit decat intr-o proportie mai mica decat cred unii,la o prima vedere...),este greu de crezut ca independentii pot repurta o victorie ... totusi.... stau si ma intreb de ce nu nu se doreste a se dori ? Zic si eu,asa,parerea mea...