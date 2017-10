Pe mâna cui merge USL la Consiliul Local Constanţa şi CJC

3

Informam opinia publica de urmatoarele mirsavii facute de clanul Cunstantinescusemaformanga-Mazarebungalow

1.Dorina Ilea, numita de curind in functia desef centru zonal nord de catre cei doi mai sus amintiti, a exercitat urmatoarea actiune de TERORIZARE (!!!) asupra unui numar foarte mare de familii: cei care au intirziat DOAR 1-2 zile (!!!) sa plateasca factura de apa in aprilie au primit amenintarea nerusinata, abjecta si nebuna ca vor fi DEBRANSATI si "repunerea in functiune a bransamentului va atrage dupa sine plata de catre beneficiar a tuturor lucrarilor, inclusiv cele pentru suspendarea bransamentului"! 2.Locuitorii din zona Ovidiu nu ar trebiu sa plateasca apa de canalizare catre RAJA ci catre Primaria Ovidiu deoarece Primaria Ovidiu a facut canalizarile! Spre sfirsitul lunii aprilie, Dorina Ilea s-a agitat sa faca cadastru pentru conductele de canalizare din Ovidiu pentru a le trece IN MOD ILEGAL(!!!) in patrimoniul RAJA. Evident ca cei doi mai sus amintiti nu au luat in calcul sa puna in functia de sef centru zonal nord o persoana corecta (de ex. Mociu C.,etc.); ei au pus o hoata pentru ca doar in acest fel ei vor putea sa faca ce stiu mai bine: sa tilhareasca populatia!