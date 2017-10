Pe Kovesi nu o pun vicepreşedinte la PSD, să stea liniştiţi liberalii

Pe Kovesi nu o pun vicepreședinte la PSD, să stea liniștiți liberalii

Premierul Victor Ponta a declarat, astăzi, că respectă punctul de vedere al liderului PNL Crin Antonescu privind opoziția acestuia față de eventuala numire a Laurei Codruța Kovesi la șefia DNA, el arătând că liberalii pot să stea liniștiți, întrucât nu o va numi vicepreședinte la PSD."Eu am văzut punctul de vedere, îl respect. În același timp, eu o să fiu totdeauna solidar cu colegii liberali și când vor lua ei decizii controversate. Eu i-am sprijinit când i-au luat pe domnii Frunzăverde și Stănișoară, care au fost mult mai apropiați de domnul Traian Băsescu decât Kovesi. Iar eu Kovesi nu o pun vicepreședinte la PSD. Să stea liniștiți liberalii pe tema asta", a spus Ponta.Potrivit Mediafax, el a arătat că are responsabilitatea guvernării țării până când Antonescu va deveni președinte al României și că în politică e important să îți asumi și decizii, să răspundă pentru ele și e important să faci, nu să vorbești."Eu sunt solidar cu ei, îi susțin. Am responsabilitatea guvernării țării până la anul când domnul Antonescu va deveni președinte și trebuie să aibă o țară pe care să o conducă. În politică e important să îți asumi și decizii, e important să și răspunzi pentru ceea ce faci și e important să faci, nu să vorbești", a adăugat Ponta.Președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, duminică seară, că, în eventualitatea în care premierul Victor Ponta, din postura de ministru interimar al Justiției, o va desemna pe Codruța Kovesi la șefia DNA, el se va opune.