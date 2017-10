Pe cine vrea să trimită PNL Constanţa în Parlament

3

ce cauta CRUSOVEANU MARIAN?

Crusoveanu Marian, nu are ce cauta in Parlament!!!! Va amintim ca este asociat cu psd -istul Brailoiu Tit, in diverse afaceri si intruna dintre ele, cu concursul frmelor Vectra si a asociatilor Vectra-ROSU si MOISE, au TEPUIT peste 160 de familii din Constanta. Mai mult , verificati cine este tatal lui Marin Crusoveanu, adica Nicolae Crusoveanu, nimeni altul decat cel care a lucrat ca om de...ordine la firma CARITAS-piramidala din Techirghiol, si omul de baza a lui Ovidiu Brailoiu in Consliul; Local Eforie.