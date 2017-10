Pe cine vrea Firea premier după alegerile parlamentare

Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat, astăzi, că președintele PSD, Liviu Dragnea, este 'cel mai potrivit om' pentru a prelua poziția de premier după alegerile din decembrie."Din punctul meu de vedere, românii au văzut că noi suntem oameni serioși, că noi facem lucruri serioase, stabile și bune, corecte și guvernarea cu votul românilor va fi una PSD-ALDE și dacă va dori și UMDR să ni se alăture, vom avea cu siguranță discuții în acest sens, nu ar fi rău din punctul meu de vedere să arătăm această deschidere. Iar cel mai potrivit om pentru a prelua această poziție importantă, de prim-ministru, este președintele PSD, domnul Liviu Dragnea. Este punctul meu de vedere, nu am avut încă o dezbatere într-un for superior al partidului pe acest subiect, dar cred că îmi pot permite să am și eu o opinie", a declarat Gabriela Firea, înaintea reuniunii Comitetului Executiv Național al PSD de la Murighiol.