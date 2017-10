Pe cine vede viceprimarul Decebal Făgădău în funcţia de primar al Constanţei

Pe cine vede viceprimarul Decebal Făgădău în funcția de primar al Constanței

Viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău, care, în lipsa edilului Radu Mazăre, are atribuții de primar spune că, deocamdată, nu-și dorește funcția de primar. Întrebat dacă va candida la Primăria Constanța la alegerile de anul viitor, el a spus că partidul pe care-l reprezintă are și alte resurse.„PSD are suficiente resurse pentru Primăria Constanța. Una din ele este Nicolae Nemirschi, fost ministru al Mediului. Este o propunere a mea discutată în Biroul Organizației Municipale”, a spus Decebal Făgădău, la finalul ședinței Consiliului Local de astăzi.Reamintim că Nicolae Nemirschi a fost viceprimar al municipiului Constanța timp de patru ani, în perioada 2004 - 2008 și ministru al Mediului, la sfârșitul anului 2008.