Pe cine susţine Oprea în funcția de ministru al Transporturilor

Pe cine susține Oprea în funcția de ministru al Transporturilor

Premierul interimar Gabriel Oprea a declarat că îl susține pe Mihai Fifor în funcția de ministru al Transporturilor, afirmând că așteaptă decizia președintelui Klaus Iohannis cu privire la această numire.Pot să nu susțin propunerea domnului premier Victor Ponta? Este făcută la domnul președinte Klaus Iohannis și așteptăm decizia domnului președinte de a-l numi în funcție", a afirmat Oprea.Totodată, premierul interimar a precizat că îl susține pe Robert Cazanciuc în funcția de ministru al Justiției, afirmând despre o eventuală trecere a acestui portofoliu la UNPR că "în politică totul se negociază"."Îl susțin pe Cazanciuc ca ministru al Justiției, este un om în care am mare încredere. Domnul Nicolicea este un coleg foarte bun, este unul dintre cei mai buni parlamentari pe care eu i-am cunoscut, este foarte bun ministru pe relația cu Parlamentul României. Este un jurist foarte bun. În politică totul se negociază și într-o coaliție de guvernare tot timpul este o dinamică în bucătăria Guvernului. UNPR are cinci domenii, printre care securitate națională, agricultură, sănătate, administrație publică și domeniul social. Avem unul dintre cei mai buni și competenți, avem unul dintre cei mai buni oameni pe agricultură, mă refer la deputatul Vali Steriu, a fost și președintele Comisiei prezidențiale de agricultură. (...) Într-o coaliție de guvernare se discută inclusiv schimbul de portofolii, eu niciodată nu mi-aș dori să activez pe alte domenii decât securitatea națională, consider că sunt bun aici, cum de altfel n-aș propune un coleg într-o funcție dacă nu aș fi sigur că este un specialist", a spus el.