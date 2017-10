Pe ce se vor cheltui banii judeţului Constanţa. Consilierii vor vota bugetul

1

bugetul local

Ce nu spune primaria si nici voi presa ...este ca f multi bani se duc la cei de la complexul HENRI - COANDA .o multime trandava si care le pute sa munceasca ..macar cu ziua in satele din apropiere de c-ta ..stau cu sutele si vand tigari in piete ..li se da totul din bani publici ..concret de la romanii care muncesc din greu pe nimic ..asta o face primaria k deobicei ptr voturi la nevoie ...iresponsabili si penali ..f multi bani se duc pe tot felul de ajutoare ..tichete respect auzi ce batjocura ..ptr cantinele sociale unde se mananca moca adica de la noi ...turme intregi de paraziti ai societatii ..alti bani se duc pe scutiri la caldura ..curent electric etc ..un oras de asistati sociali ..de oameni imputiti si lenesi invatati de mazare si toti ceilalti ..cel mai nenorocit oras din romania ..O MAHALA DE ADUNATURA ...PENSIONARI CARE SE VAITA TOT TIMPUL SE ASTEAPTA POMENI ..TOTUL SE VA PLATI DE AUTORITATILE LOCALE INTR-O BUNA ZI ..SE VA DOVEDI ACEST LUCRU !