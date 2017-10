Pe ce se vor cheltui banii Constanţei în acest an. Sunteţi de acord?

2

Teleormanizarea Constantei

Asa arata si bugetul Teleormanului,cel al penalului Dragnea, pomeni cat cuprinde si afaceri cu Teldrum. Domn primar ,dar cu reabilitarea școlilor ,liceelor sau a gradinitelor cum ramane?Sa sponsorizezi pomanagii din Henri Coandă sau sa arunci cu bani publici in spectacole din Epoca de Aur gen festivalul Mamaia observ ca nu te doare mana.De ce nu sponsorizezi elevii si profesorii cu rezultate la olimpiadele scolare sau de ce nu redirectionezi o parte din bani in sistemul de sanatate publica a orasului?Invatamantul si sanatatea nu sunt cuprinse in bugetul orasului?Asa te-a invatat Mazare sau noul D-zeu al PSD-ului ,penalul Dragnea?Sa dați pomeni cat mai multe si sa incurajati parazitismul social? Am observat ce ati facut iarna aceasta, cum s-a facut deszăpezirea orasului.Toata lumea va injura in afara de Eduard Martin care a pus laba pe niste contracte avantajoase cu primaria si mumia dvs credinciosa,Dontu. In bugetul 2017 , oare ati inclus si siguranta cetatenilor prin montarea sistemului de supraveghere video?Mormal ca nu, doar faceti parte dintr-un partid penal,care promoveaza amnistia si gratierea coruptilor si infractorilor.