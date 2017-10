PDL vrea reluarea de la zero a dezbaterilor din Parlament pe revizuirea Constituţiei

PDL vrea reluarea de la zero a dezbaterilor din Parlament pe revizuirea Constituției

PDL a adresat o scrisoare deschisă lui Antonescu în calitatea sa de președinte al Comisiei de revizuire a Constituției în care solicită reluarea de la zero a dezbaterilor la modificarea Constituției, cu alcătuirea unei noi comisii din care să facă parte și cetățeni și experți, pe lângă parlamentari.Secretarul executiv al PDL Radu Carp a făcut anunțul luni, într-o conferință de presă, arătând că săptămâna trecută Parlamentul a votat proiectul de modificare a legii referendumului, ceea ce înseamnă că până în 20 septembrie va putea fi promulgată și începând de la această dată curge termenul de un an până la care trebuie să aibă loc referendumul pentru revizuirea Constituției."Noi considerăm că acest interval de timp este benefic pentru o reluare a întregii dezbateri a revizuirii Constituției. Noi solicităm nu o întrunire de formă a Comisiei de revizuire a Constituției pentru a analiza propunerile Curții Constituționale și Consilului Legislativ și considerăm că trebuie să fie o dezbatere de fond, în care să se discute de la zero amendamentele la Constituție", a precizat Carp, citat de Mediafax.El a mai spus că punctele de vedere ale Consiliului Legislativ și ale Comisiei de la Veneția sunt obligatorii, și nu pot fi încălcate.