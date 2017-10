„PDL va îndemna la absenţă la referendum dacă se păstrează bicameralismul”

„PDL va îndemna la absență la referendum dacă se păstrează bicameralismul”

Purtătorul de cuvânt al PDL, Adriana Săftoiu, a declarat, astăzi, că PDL va îndemna populația să nu se prezinte la referendum dacă, în Constituția revizuită, Parlamentul menține sistemul bicameral și nu limitează numărul parlamentarilor la 300. "Dacă și în Parlament va trece acel amendament cu 300 de deputați plus 17 ai minorităților, dacă va rămâne tot Parlament bicameral, în acest caz PDL va îndemna populația să nu se prezinte la referendum", a spus Adriana Săftoiu, într-o conferinmță de presă, răspunzând unei întrebări.Ea a arătat că primul pas prin care "PSD repinge cetățeanul" este ignorarea rezultatului referendumului din 2009, care prevedea trecerea la Parlament unicameral și limitarea numărlui de parlamentari la maximum 300. "Amendamentul pe care l-a aprobat ieri (în Comisia de revizuire n.r.), cel privind 300 de deputați plus 17 ai minorității, la care se adaugă și parlamentari care vor reprezenta Camera superioară menține, vechea structură a Parlamentului. Parlamentul viitor, pe baza Constituției revizuite, va avea peste 400 de parlamentari", a spus Săftoiu.Ea a criticat faptul că au fost respinse de Comisie amendamentele care dădeau "forță" instituției referendumului, în timp ce au fost aprobate modificări care transformă Constituția, "într-un set de norme metotodologice pentru aplicarea obsesiilor USL". Adriana Săftoiu a mai spus că PDL nu va susține acel amendament care privește interceptarea telefonică fără aviz pentru o perioadă de 48 de ore, dar va sprijini amendamentul care sancționează traseismul politic. Comisia de revizuire a Constituției a respins, joi, amendamentul formulat de PDL pentru introducerea noțiunii de Parlament unicameral în Legea fundamentală, majoritatea membrilor acestui for exprimându-se pentru menținerea sistemului bicameral.