PDL va depune o moţiune simplă privind situaţia economiei naţionale

Iar Pdedeleii?

Un partid asa de murdar in absolut toate privintele cum este PDL-ul,ar trebui sa se dizolve ,nu sa raspandeasca in continuare mirosul greu amintind de lugubra lor guvernare. Da,USL este o chestie nefericita,un melanj blegos care nu reuseste inca sa se trezeasca din somn si sa se apuce serios de munca in folosul cetatenilor din tara asta greu lovita.Asta nu inseamna ca trebuie sa ne intoarcem la cadavrele PDL sau PCR sau puilor acestora.