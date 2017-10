PDL va depune marţi moţiunea prin care cere retragerea proiectului de buget pe 2014

PDL va depune marți moțiunea prin care cere retragerea proiectului de buget pe 2014

PDL va depune marți la Camera Deputaților o moțiune simplă pe teme economice prin care cere retragerea proiectului de buget pe 2014 din dezbaterea parlamentară și regândirea lui în totalitate, a declarat luni, într-o conferință de presă, prim-vicepreședintele democrat-liberal Andreea Paul.„PDL a analizat prima formă de a proiectului de buget pe care l-a anunțat USL. Am tras câteva concluzii după ce, cu toții, am observat că este cel mai aspru criticat proiect de buget de către toată lumea. Mediul de afaceri este puternic ostilizat de către USL. Niciodată în istoria României nu am avut critici atât de severe din partea Consiliului Investitorilor Străini, Asociației Oamenilor Români de Afaceri, Consiliului IMM-urilor, Camerei de Comerț Româno-Germane și așa mai departe, încheind cu Consiliul Fiscal. Așadar, după cum am anunțat deja, mâine (marți - n.r.) vom depune în Parlamentul României moțiunea simplă pe economie în care cerem retragerea proiectului de buget și regândirea lui în integralitate, pentru anul 2014 ", a explicat prim-vicepreședintele PDL, citat de Agerpres.Ea a adăugat că PDL va cere, totodată, "stoparea furtului din banul public și transparentizarea tuturor cheltuielilor și veniturilor bugetelor centrale și locale".