PDL va anunţa candidatul în colegiul lăsat liber de Voiculescu, după ce Guvernul va lua o decizie

PDL va anunța candidatul în colegiul lăsat liber de Voiculescu, după ce Guvernul va lua o decizie

Prim-vicepreședintele PDLa declarat, joi, într-o conferință de presă, că partidul va anunța un candidat în colegiul vacantat în urma demisiei senatorului Dan Voiculescu, iar democrat-liberalii iau în calcul să susțină o modificare a Codului de procedură penală care să stipuleze menținerea completului de judecată atunci când o persoană este trimisă în judecată și are un anumit statut."Nu am decis candidatul și nici nu puteam să facem acest lucru. Bâlbele legate de ceea ce va să fie decizia Guvernului în privința colegiilor care se vacantează ne face să stăm în așteptare. Domnul premier a spus că nu mai vrea să facă alegeri acolo unde se vacantează pentru că și așa sunt prea mulți parlamentari. Nu știu ce acoperire legală are, dar poate dorește să modifice legea. Cert este că, în ziua în care se va hotărî că vor fi alegeri în colegiul din care domnul Voiculescu a plecat, PDL își va fixa candidat. Avem resursă umană importantă în organizația sectorului 4 și la nivel de partid, astfel încât să avem un candidat bun", a spus Cezar Preda.Potrivit Agerpres, întrebat dacă ar trebui modificat Statutul parlamentarilor astfel încât în cazul demisiei unui deputat sau senator acelei persoane să i se interzică o nouă candidatură în cuprinsul aceleași legislaturi și în același colegiu, Preda a arătat că "situația senatorului Voiculescu este una atipică".