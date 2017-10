PDL şi-a lansat candidaţii

PDL și-a lansat candidații

Partidul Democrat Liberal și-a lansat, ieri, candidații pentru alegerile locale, în cadrul unui miting electoral la Sala Polivalentă, ținta principală a partidului pentru acest scrutin fiind realizarea unui scor politic de 25 de procente.Alături de candidații la consiliile județene, la primăriile de municipii capitale de județ, la primării și consiliile locale, la eveniment au participat peste 7.000 de simpatizanți și militanți democrat-liberali.Potrivit datelor prezentate de coordo-natorul campaniei naționale a PDL pentru alegerile locale, senatorul Vasile Blaga, democrat-liberalii vor candida la alegerile locale din 10 iunie cu 50.235 de oameni, cu aproape 10 mii mai mult decât acum patru ani.„Împreună cu aliații noștri candidăm cu 52.469 de colegi. Iată o armată decisă, hotărâtă să egaleze cel puțin performanțele din 2008. Atunci am reușit să câștigăm președinția în 14 consilii județene, 12 capitale de județ, cu cele două Sectoare ale Bucureștiului, 3 și 6 și 869 de primari”, a precizat coordonatorul campaniei naționale pentru alegerile locale a PDL.În privința candidaților la Consiliile județene, PDL va avea 34, alți șapte fiind susținuți de democrat-liberali în cadrul unor alianțe locale cu UNPR și PER. Cât privește cele 48 de primării reședință de județ, PDL va avea 46 de candidați proprii, iar în celelalte două, Buzău și Călărași, democrat-liberalii vor susține un independent și un candidat UNPR. Numărul candidaților PDL la funcția de consilier local este 44.248, iar cel al candidaților la funcția de consilier județean de 3.825, potrivit cifrelor anunțate de Vasile Blaga.La Constanța, PDL nu va avea un candidat propriu, deoarece liderul local al partidului, Christian Gigi Chiru, va candida pentru Primăria Constanța sub sigla „Alianța pentru Constanța”. În schimb, la Consiliul Județean Constanța, PDL l-a desemnat pe Florin Gheorghe ca și candidat al partidului.