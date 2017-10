PDL reproşează Consiliului Judeţean îngroparea Operei Constanţa

PDL reproșează Consiliului Județean îngroparea Operei Constanța

Adrian Gheorghiță, liderul de grup al consilierilor PDL din CJC, susține că instituția condusă de Nicușor Constantinescu nu a dat niciodată posibilitatea consilierilor democrat liberali de a-și susține ideile Democrat liberalii constănțeni au susținut, ieri, o conferință de presă în contextul căreia au deplâns - poate tardiv - soarta culturii constănțene, ca urmare a desființării, prin hotărârea Consiliului Județean Constanța, a Operei Constanța, sub pretextul Ordonanței de Urgență 63. Astfel, con-silierii județeni Adrian Gheorghiță și Florian Constantin, dar și deputatul Maria Stavrositu și-au exprimat regretul față de îngroparea actului cultural de către autoritățile constănțene, admițând, totuși, că prevederile hulitei OUG 63 specificau expres disponibilizări din aparatul bugetar, dar men-ționând că nu era nevoie să fie trimiși acasă atâția artiști și că, în locul lor, se putea renunța la mai mulți salariați din departamentele economice, spre exemplu. Constantin propune donarea indemnizațiilor de consilieri județeni către artiștii Operei Constanța „Există în sufletul nostru îndoiala că n-am făcut bine. Trebuia să votăm împotrivă”, a mărturisit pedelistul Florian Constantin, pe marginea votului consilierilor județeni PDL în contextul ședinței de CJC din 15 iulie, privind reorganizarea instituțiilor de cultură. Reamintim aici că aleșii PDL din Consiliul Județean Constanța s-au abținut în cazul proiectului privind reorganizarea prin absorbție a instituțiilor de spectacole, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a organigramei noii entități, anume Teatrul de Stat Constanța, sub umbrela căruia vor funcționa Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța (din care rămâne doar Orchestra și Baletul), Teatrul de Copii și Tineret Constanța și Direcția Județeană a Distribuției și Exploatării Filmelor Constanța. Cu toate acestea, Instituția Operei Constanța s-a… evaporat. De asemenea, Florian Constantin a declarat și că, în pofida unui management defectuos al Operei Constanța, instituția trebuie să existe în continuare: „Actul de cultură nu trebuie să înceteze, trebuie să avem grijă de el”. Chiar și așa, însă, democrat liberalul a precizat că, în opinia lui, convocarea unei ședințe extraordinare de CJC nu ar schimba soarta Operei: „O vom face degeaba (n.r. - ședința)”, a apreciat el. De remarcat este, însă, că alesul județean a propus tuturor colegilor săi din Consiliul Județean să renunțe la indemnizațiile pe care le primesc în calitate de consilieri pentru a le dona artiștilor Operei Constanța sau, altfel spus, „acelor oameni care produc cultură”. „De ce nu face Consiliul Județean o fundație?“ În altă ordine de idei, liderul de grup al consilierilor PDL din CJC, Adrian Gheorghiță, a explicat, răspunzând astfel unei întrebări venite din partea presei, de ce anume democrat liberalii nu au venit cu un alt proiect pe marginea reorganizării instituțiilor de cultură din subordinea CJC, ca o contrapondere a ceea ce s-a votat în final. Gheorghiță a declarat, din acest punct de vedere, că proiectele privind reorganizarea instituțiilor de cultură și, respectiv, desființarea Operei „nu au fost aduse la cunoștința grupului de consilieri PDL decât cu o jumătate de oră înainte de ședința CJC”. „Aceasta a fost maniera în care CJC și președintele CJC au încercat, în ultimii doi ani, să colaboreze cu grupul consilierilor PDL. În niciun moment nu am avut posibilitatea să colaborăm, în niciun moment ideile sau opiniile noastre nu au fost acceptate”, a subliniat pedelistul. Totodată, Gheorghiță a afirmat și că aleșii județeni PDL nu au avut posibilitatea de a propune un alt proiect de CJC atâta timp cât nu au cunoscut varianta proiectului ce a intrat în ședința din 15 iulie. „A venit domnul Zgabercea, am înțeles, și a prezentat opinia dumnealui, considerând că această variantă de reorganizare a instituțiilor de cultură ar fi cea mai bună și cea mai potrivită”, a adăugat consilierului pedelist. Cât despre ipoteza potrivit căreia Consiliul Județean Constanța ar fi avut, de fapt, bani pentru artiști și, deci, pentru susținerea, în continuare, a Operei, liderul de grup al consilierilor PDL din CJC a afirmat că, dacă se ia în calcul această ipoteză, atunci cu atât mai mult Opera nu ar fi trebuit să fie desființată. „De ce nu face CJC o fundație, dacă are acești bani?”, a întrebat, retoric, Gheorghiță. În realitate, însă, CJC nu are acești bani, cunoscut fiind că instituția înregistrează chiar un deficit, iar soluția pentru reducerea cheltuielilor ar fi fost reducerea aparatului funcționăresc, și nu desființarea unei instituții de cultură.