„PDL pierde oameni importanţi şi aşa va fi şi în continuare“

Domnule "c. neagoe"

Aveti o "greseala de eroare".Traseistii politici sunt de doua feluri:traseistul simplu si asa cum ati afirmat, traseistul "..beep !"(cuvant obscen).TRASEISTUL SIMPLU te avertizeaza cand pleaca la alt partid si dupa ce te-a anuntat te invita sa-l votezi(daca esti dispus).TRASEISTUL "..beep !" nu te avertizeaza ca pleaca la alt partid.Traseistul "..beep !" pleaca dupa ce ti-a furat votul.El pleaca cu votul tau cu tot.Sa dam exemple de traseisti "...beep !" :Radu Stefan Mazare,a castigat alegerile din 2000,am votat-o si eu,si a plecat la PSD dupa ce ne-a furat voturile.Alt exemplu de traseist "..beeep !" este Sorin Frunzaverde hot de voturi si politician mituit de PNL, cand PDL se afla la putere.Gasim exemple de "..beep !" si pe la PPDD care au trecut cu voturi cu tot la USL.Spre deosebire de Sorin Frunzavere,Elena Udrea este un domn adevarată.El/ea are bunul simt sa ne spuna "En Garde !".Constat ca in ultimul timp ,doamnele sunt barbate adevarate si domnii si-au schimbat sexul.Doamnele sunt barbate si domnii sunt domnisoare.Un exemplu de doamna barbată este Monica Iacob Ridzi.Observati cu cata demnitate a stat in fata judecatorului cand si-a primit sentinta.Nu a plans,nu s-a vaicarit,nu a lesinat,nu a spus ca are familie,nu a spus ca este victima unui proces politic.La polul opus va dau un exemplu de barbat cu rochita,doamna Gigi Becali.Un alt exemplu de barbată este domnisoara Adrian Nastase.Ura fata de domnul Elena Udrea,ca nici eu nu stiu cum sa mai vorbesc,v-a intunecat mintea. Sa va traiasca logica/logicu ! A innebunit lumea domnule/doamna !

Adăugat de : c.neagoe, 3 februarie 2014

Parerea mea ca nu pierde , CASTIGA ; asa se curata de lichele traseisti . PDL incepe sa devina interesant .