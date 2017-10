„PDL nu susţine sub nicio formă întărirea imunităţii parlamentare”

„PDL nu susține sub nicio formă întărirea imunității parlamentare”

Partidul Democrat Liberal va exprima un punct de vedere comun al grupurilor sale parlamentare cu privire la proiectul de modificare a statutului deputaților și senatorilor după o întâlnire a aleșilor democrat-liberali care va avea loc luni, la ora 16,00, la Parlament, a declarat liderul PDL, Vasile Blaga, potrivit căruia partidul nu susține o procedură care să conducă la întărirea imunității parlamentare."Opinia noastră rămâne neschimbată. Am reunit, de altfel, pentru ora 16,00, grupurile noastre parlamentare pentru a avea o poziție comună. Am și discutat și cu liderul deputaților, domnul Stănișoară (Mihai Stănișoară -n.r.), să vedem dacă USL își mai menține observațiile, modificările la statut. De fapt, nici nu știu dacă întregul USL pentru că poziția PNL e alta, bate în retragere prin declarațiile domnului Antonescu. Deci, noi nu dorim sub nicio formă întărirea imunității parlamentare, dimpotrivă. Repet, însă, vom avea o poziție politică și juridică după reunirea grupurilor noastre parlamentare de la ora 16,00", a precizat Blaga, înainte de ședința Biroului Permanent Național al partidului.