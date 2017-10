PDL decide astăzi dacă boicotează referendumul

4

suspendarea presedintelui

nu se poate face decit in cazul unei dovezi materiale a incalcarii Cosntitutiei (unde e dovada? CCR a invalidat aceasta ipoteza) SAU in cazul in care Parlamentul scoate la urne 50%+1 din alegatori. Ei trebuie sa-si arate forta electorala. Nu Base sau PDL. Toti cei care ies la ACEST vot, fac jocul USL. Politica se face si cu capul, nu doar cu foalele! In mod normal, as fi mers la vot. Dar sunt prea multe semne ca se doreste fraudarea masiva, asa ca nu are rost sa ma deplasez. Daca lumea nu va veni la vot, nu vor putea frauda. Asa ca ii scutim de un pacat! Daca USL nu poate scoate 50% din populatie la vot, sa nu mai vorbeasca in numele poporului! Inseamna ca poporul nu e cu ei. (Cetateanul are dreptul sa aleaga cum isi exercita votul: pro/impotriva sau... abtinere.) Dar pot vorbi in numele lui SOV, Nastase, Voicu, Vociulescu, Mazare, Placinta, Fenechiu, Chiuariu, Mitrea, Surupaceanu, Ghiveciu, Turcanu, Banias, Borbely, Csilla, Arpad, Lomgher, Neacsu, Gliga, Bordeianu, Andon, Paslaru, Andronescu, Diaconu... (a tunat si i-a adunat!) Ce are poporul cu mafiotii astia? Stam linistiti si lasam sa cada referendumul asta! In fond, USL nu s-a grabit sa aplice ultimul referndum validat (numarul maxim de parlamentari si parlament unicameral). Ce tupeu au sa ne cheme iar la referendum.... Sa reduca nr. alesilor intii si pe urma om vedea. Pina atunci... sa citim de bine!