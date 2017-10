PDL Constanţa va comanda un sondaj de opinie în luna noiembrie

PDL Constanța va comanda un sondaj de opinie în luna noiembrie

Pe fondul măsurilor de austeritate asumate de Guvern, Partidul Democrat Liberal a înregistrat, în ultima vreme, o scădere considerabilă în sondaje. În ceea ce privește PDL Constanța, organizația nu a mai comandat un sondaj de opinie referitor la opțiunile și preferințele electoratului din primăvara acestui an, atunci când, potrivit declarațiilor liderului județean, senatorul Mircea Banias, partidul se situa undeva la 33 de procente. Între timp, însă, așa cum admite și președintele interimar al Organizației Județene a PDL, „s-au mai schimbat opțiunile alegătorilor”. „Sondajul din primăvară a avut loc imediat după ce președintele Băsescu a anunțat faptul că se impun anumite măsuri de austeritate. Procentul nu era unul extrem de bun, dar nici slab nu era. Acum, însă, s-au mai schimbat datele”. În continuare, Mircea Banias a precizat că Organizația PDL Constanța va comanda un sondaj de opinie în această toamnă, cel mai probabil în luna noiembrie, pentru a lua pulsul electoratului. Întrebat dacă se așteaptă la o scădere până la sub 20% a partidului în județul Constanța, Banias a afirmat că speră să nu se ajungă la această situație. În aceeași ordine de idei, senatorul democrat liberal a ținut să precizeze că, în pofida a ceea ce unii numesc „alunecarea pe tobogan a PDL”, el are încredere că „până în 2012 oamenii se vor convinge că măsurile anti-criză care s-au luat au fost unica opțiune în actualul context”, dar și că „România nu este singurul stat în care acest lucru s-a întâmplat, măsuri similare fiind dispuse, spre exemplu, și în Spania, acolo unde executivul a anunțat reducerea salariilor bugeta-rilor și înghețarea pensiilor”. Cu toate acestea, însă, președintele interimar al pedeliștilor de la malul mării a mărturisit că deciziile prin care Guvernul a ales să gestioneze criza sunt, fără îndoială, motivele care au determinat scăderea PDL-ului în sondaje. „Fără aceste măsuri, însă”, susține Mircea Banias, „exista riscul ca statul să intre în faliment”. În ceea ce privește anunțarea oficială a candidaților PDL pentru Primăria, respectiv Consiliul Județean Constanța, aceasta va avea loc doar după alegerile interne din partid și, de asemenea, doar după efectuarea altor sondaje de opinie.