PDL Constanţa scapă de sancţiunile lui Blaga

PDL Constanța scapă de sancțiunile lui Blaga

Christian Gigi Chiru, președintele PDL Constanța, a declarat, ieri, că nu are de ce să se teamă cu privire la o eventuală eliberare din funcție din partea conducerii centrale a partidului, ca urmare a rezultatului obținut la referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu. În ultima perioadă, au existat tot mai multe speculații potrivit cărora membrii Biroului Permanent Național au decis schimbarea liderilor anumitor filiale locale, ca urmare a rezultatelor slabe obținute la referendum, dar și la alegerile locale. Totuși, președintele PDL Constanța, Christian Gigi Chiru, a declarat că acestea sunt pure speculații și spune că nu-și face probleme. De altfel, Chiru este de părere că rezultatul obținut de PDL la nivel județean este unul bun. „Cifrele raportate de liderii Uniunii Social Liberale nu sunt cele reale. La Constanța, a fost o prezență la vot de 42,2%, ceea ce înseamnă două procente sub media națională. Din acest motiv, în mod cert organizația PDL Constanța nu va fi sancționată. De fapt, argumentele prin care putem dovedi că acestea sunt pure speculații sunt multiple. Eu nu am primit până acum niciun reproș și nici nu cred că voi primi. De aceea, nu-mi fac probleme”, a declarat Chiru, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la sediul partidului. Menționăm că, marți, președintele PDL, Vasile Blaga, a anunțat după terminarea BPN că Mircea Toader a fost înlocuit la conducerea Organizației județene PDL Galați. În locul său a fost numit pentru interimat fostul secretar MAI, Mihai Capră. Blaga a mai precizat că activitatea tuturor organizațiilor județene ale partidului din perioada de campanie și din ziua referendumului este pusă sub lupă, existând posibilitatea demiterii și pentru alți lideri județeni. Printre numele vehiculate, se află și cel al liderului PDL Constanța, Gigi Chiru, precum și cele ale președinților filialelor din Mehedinți, Constanța, Olt, Dolj și Vrancea. De altfel, se pare că Blaga ar avea intenția de a se deplasa pe litoral în cursul săptămânii viitoare, pentru a discuta cu cei aflați la conducerea filialei Constanța. Surse din interiorul partidului spun că scopul vizitei este acela de a găsi modalități prin care partidul să obțină un scor mai bun la alegerile parlamentare.