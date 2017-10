PDL Constanţa organizează miting pentru susţinerea lui Traian Băsescu

6

pt chiru

va fi prezenta si Maria Basescu ,mascota PDL pe care base o scoate in public doar in campanii si in cazuri de forta majora Doamna tarii a facut filantropie ca mai toate sotiile de presedinti din alte state , Categoric NU NU NU :! a stat absenta in colivia de aur si acume face bai de multime Nu a avut bunul simt sa raspunda scrisorilor venite din partea femeilor disperate ca li se taiau indemnizatiile pt lapticul copiilor lor ! In complicitate cu actiunile sotului ,fam Basescu lupta cu disperare pt pastrarea bunurilor furate din tara asta Daca era singura din familia basista pt care aveam respect ,imi este lehaminte de ei toti Sper din toata inima ca la referendum poporul sa fie intelept sa puna stampila pe DA ,sa scapam de acest om pt totdeauna Pt alegerile prezidentiale vom vedea ce e de facut ,dar lucrul primordial e DEMITEREA LUI BASESCU Prin demiterea prin referendum poporul ar scapa sa-i dea o casa de protocol moca ,sa-i platesaca rente pe viata ,sa-i plateasca oameni de paza si securitate etc Deci dragi romani ,reflectati bine