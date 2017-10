PDL Constanţa îşi pregăteşte candidaţii. Iată cu cine va merge la luptă

9

Jocuri murdare

Rugbistu,Brutus si Sperietoarea de ciori sint una si aceeasi persoana,un intrigant de prima clasa,care ,la adapostul semianonimatului o face pe Mos Craciunul intirziat al madamei de la municipiu si ea mare maestra in panglicarii.Darurile,sub forma invectivelor scuipate in postari murdare,nu sint de nici un folos nimanui.Pdl ul va avea viata grea in Constanta,mai grea ca nicari in Romania...