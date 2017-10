PDL Constanţa îşi alege, sâmbătă, liderul de la municipiu

4

alegem,dar pe cine?

Faptul ca exista un singur candidat , si acela provenit din conducerea organizatiei judetene , denota ca in organizatia muncipala este ceva in neregula.Fie ca este vorba de lipsa de interes,fie ca este vorba de lipsa unor membrii capabili, faptul ca nimeni dintre cei care au activat in organizatia muncipala nu s-a inscris sa candideze,este o dovada ca in PDL Constanta nu exista democratie.Dl Chirila va avea mari probleme.Sa nu se bucure ca este inca valabil principiul comunist ca partidul se intareste prin curatirea randurilor sale.Nu cei plecati,cei ramasi vor crea probleme. Acestia sunt de mai multe categorii.Cei indiferenti,carora nu le pasa cine conduce organizatia, cei interesati sa se afle in treaba pentru a fi invitati la diferite mese tovarasesti,si cei efectiv daunatori,care in afara de veleitati de mari si devotati pedelisti n-au facut niciodata nimic pentru buna organizare si desfasurare a activitatii organizatiei.In final,dl Chirila se va vedea capturat de catre oportunistii existenti in organizatie,sau va trebui sa-si aduca oameni de la judet care vor fi sabotati.Pana la urma, problema nu este la municipiu,ci la judet.Cei care au condus organizatia judeteana au ignorat total,ba chiar au sabotat organizatia municipala.Degeaba mentioneaza dl Chirila statutul si regulamentul.Aceste doua documente n-au fost respectate niciodata.Toata hotararile importante s-au luat ij culise de catre cei care au platit mai mult.Dl Chirila are o singura sansa.Sa faca un tabel cu cei care au avut functii de conducere in organizatia muncipala si sa le analizeze activitatea pas cu pas, si sa nu le permita accesul la functiile de conducere.Dar asta nu depinde de dansul ci de cei care vor vota sambata.