PDL Constanţa îşi alege o nouă conducere pe 15 februarie

o noua conducere ?

PDL nu a reusit (inca)sa afle si sa analizeze cauzele dezastrului politic suferit la recentele alegeri.Cel putin asa declara unii lideri.Noi,prostimea,consideram ca principala cauza este dorinta deliberata de a nu se face nimic pentru reforma,pentru modernizare.In conditiile actuale din Romania,doar PSD isi poate permite sa ramana cum a fost,un partid fosilizat care se bazeaza pe saracime,pe defavorizati,pe asistati al caror numar creste mereu,si pe baronii care finanteaza partidul.PDL si PNL nu renunta la mediocritati,oportunisti si la mentinereas unui Statut care permite liderilor sa faca ce vor.Revenind la PDL,acest partid nu mai are nimic comun cu democratia de partid,cu disciplina de partid si cu selectia riguroasa.Cat timp PDL nu are curajul si forta sa se debaraseze de lideri ca Blaga si cei din anturajul sau,alegerile sunt inutile.Alegerile inseamna selectie.Ce sa selectezi daca samanta este infestata,daca la conducerea organizatiilor se rotesc aceeiasi indivizi pusi pe capatuiala ? Calitatea liderilor,alegerea lor depinde in primul rand de colaboratorii apropiati,care nu doresc schimbarea,decat daca se face in interesul lor,si de alegatori,membrii de partid care sunt usor de manipulat.La ce folosesc alegerile in PDL Constanta daca presedinte va fi tot Chiru,omul lui Blaga si tot Constantin omul lui Chiru? Revenind la democratia de partid.Poate dl Chiru sa ne informeze daca au avut loc sau vor avea alegeri in toate organizatiile pentru a se analiza activitatea si stabili candidatii ? Sau se vor trezi invitati la alegeri unde se vor vedea pusi in fata unor liste care vor fi votate automat de delegatii alesi cu grija de dl Chiru si devotatii sai? Recomandam dlui Chiru sa-l foloseasca pe marele vataf de pensionari Cojocaru,specialist in manevrarea pensionarilor cu ocazia alegerilor interne,achizitia cea mai valoroasa facuta pana acum de dl Chiru.Este vorba de cel care a fugit de la PNL impreuna cu o ceata de babe si mosnegi ramoliti,pe care,acum,se bazeaza organizatia judeteana.