„PDL Constanţa îl va susţine pe Traian Băsescu”

sustinere,dar nu in vorbe

Organizatia PDL onstanta este dezbinata.Nu se vad nici macar intentii de a se reface unitatea si pentru o actiune concentrata.Situatia politica din Romania este grava.Ochii Occidentului ,dupa cu relateaza presa internationala si institutiile occidentale , sunt atintiti asupra comunistilor lui Iliescu si oligarhiei formata din jefuitori,oportunisti si traseisti,care,au reusit (temporar) sa dea o LOVITURA DE STAT lovind in STATUL DE DREPT.Astea sunt aspectele care rezulta din presa internationala si din declaratiile institutiilor europene.Noul regim instalat prin incalcarea legilor si Constitutiei,va raspunde in curand si in fața alegatorilor.Dupa ce o parte a electoratului va sanctiona presedintele prin votul sau,se va rafui in toamna si cu USL care ignora ca manifestatiile de protest din iarna au fost impotriva clasei politice corupte din Romania. USL a instaurat teroarea poilitica si in propriile partide.Membrii de partid care inteleg ce se intampla,nu au curajul sa reactioneze si sa alunge de la conducere liderii care nesocotesc programele si doctrinele si care si-au consacrat toate fortele pentru un singur scop:debarcarea presedintelui.Sa admitem ca vor reusi.Dar dupa aceea? Cetatenii se vor trezi la realitate,iar organismele internationale nu vor permite politicianistilor romani sa faca ceea ce a facut recent Ungaria ,lasata,in consecinta fara sprijin financiar.Liderii din USL si mai ales cei din spatele lor nu au viitor.Ei sunt dusmanii democratiei si statului de drept.Presa internationala mai arata ceva: seriozitatea cu care bulgarii inteleg sa faca politica.Iar am ajuns in coada Europei.