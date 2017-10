PDL Constanţa aşteaptă hotărârea Comisiei Naţionale pentru Statut, Etică şi Litigii

PDL Constanța așteaptă hotărârea Comisiei Naționale pentru Statut, Etică și Litigii

În ședința de ieri a Biroului Permanent Național al PDL s-a discutat, la capitolul probleme locale, și pe marginea situației create în interiorul organizației constănțene, ca urmare a Consiliului de Coordonare Județean de sâmbătă, eveniment transformat într-un real scandal. La ședința de BPN de ieri au participat atât deputatul Maria Stavrositu, liderul contestat al Organizației Municipale a PDL Constanța, cât și președintele Organizației Județene, senatorul Mircea Banias. La finalul reuniunii Biroului Permanent Național, vicepreședintele PDL, Gheorghe Flutur, a declarat că în cazul conflictului intern din PDL Constanța structura abilitată să intervină este Comisia Națională pentru Statutl, Etică și Litigii. „Așteptăm decizia Comisiei pentru Statut, Etică și Litigii și cerem Organizației Județene și celei Municipale (n.r. - din Constanța) să se conformeze acestei decizii până la alegerile care vor avea loc și la Constanța”, a menționat liderul național al PDL. De remarcat este că PDL Constanța a ajuns, după mai multe tergiversări, la mâna Comisiei Naționale, îndeosebi după CCJ-ul de sâmbătă, organizat pentru ca membrii partidului să decidă, prin vot, asupra caracterului (ne)statutar al alegerilor pentru șefia Organizației Municipale. Ulterior ședinței de ieri, deputatul Maria Stavrositu a declarat că, din punctul său de vedere, „categoric se poate ajunge la un consens”, dar că pentru ca acest lucru să se întâmple, „prima condiție este existența unei comunicări”, ea referindu-se aici la comunicarea cu președintele interimar Mircea Banias. Altminteri, Stavrositu a fost destul de rezervată în a face alte comentarii. De cealaltă parte, Mircea Banias a declarat, și el, că sensul discuțiilor de ieri din BPN a fost acela că structura centrală, respectiv Comisia Națională pentru Statut, Etică și Litigii va hotărî asupra alegerilor de la municipiu și dacă Maria Stavrositu rămâne sau nu liderul organizației. El a subliniat că, indiferent de ceea ce va presupune hotărârea Comisiei, el o va respecta, fiindcă are încredere în acest for de decizie. Banias a precizat și că, până miercuri, se va afla dacă membrii Comisiei pentru Statut sunt cu toții în țară și, de asemenea, în ce zi sunt dispuși să se reunească pentru a dezbate situația din PDL Constanța. Cât privește eventualitatea ajungerii la un consens, Mircea Banias a afirmat: „Nu am o problemă să ajung la un consens cu vreunul dintre colegii mei. Dar am, totuși, o idee fixă: respectarea statutului”. Atât Stavrositu, cât și Banias au evitat să se lanseze, de această dată, în comentarii ce ar putea trece drept tendențioase, păstrându-și fiecare o oarecare rezervă în ce privește decizia Comisiei Nați-onale pentru Statut, Etică și Litigii.