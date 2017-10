PDL Constanţa aşteaptă ca Biroul Permanent Naţional să reunească apele din interiorul organizaţiei

PDL Constanța așteaptă ca Biroul Permanent Național să reunească apele din interiorul organizației

Biroul Permanent Județean (BPJ) al PDL Constanța s-a întrunit, vineri după-amiază, într-o nouă ședință, de data aceasta recunoscută de toți democrat liberalii. Acest fapt nu înseamnă însă că reuniunea a fost una lipsită de schimburi dure de replici. Din contră, ședința de BPJ a fost furtunoasă, dovadă stând chiar conferința de presă care a urmat-o și la care au participat liderul Organizației Județene, senatorul Mircea Banias, deputatul Maria Sta-vrositu, președinte al Organizației Municipale, potrivit alegerilor din 5 iunie, dar și fostul lider de la municipiu, Florian Constantin. Doar asupra primelor declarații făcute ulterior ședinței au căzut de acord Mircea Banias, pe de o parte, și Maria Stavrositu și Florian Con-stantin, de cealaltă parte. Acestea se referă la o rezoluție a BPJ, adoptată în unanimitate, prin care pedeliștii constănțeni susțin măsurile de austeritate asupra cărora Executivul și-a asumat răspun-derea, dar și la moțiunea de cenzură împotriva căreia, așa cum a anunțat liderul Organizației Județene, vor vota toți cei patru parlamentari PDL constănțeni: deputații Maria Stavrositu, Zanfir Iorguș și Constantin Chirilă și senatorul Banias. Ba da! Ba nu! Ulterior acestor declarații, însă, reprezentanții celor două echipe care s-au conturat în PDL Constanța au făcut afirmații contradictorii, în sensul în care atât Banias, cât și Stavrositu și-au susținut, fiecare cu argumentele sale, poziția vizavi de eventuala încălcare a statutului partidului prin organizarea Consiliului de Coordonare Local (CCL) din 5 iunie. Astfel, în vreme ce președintele Organizației Județene explica faptul că CCL-ul a avut loc prin încălcări statutare, deputatul Stavrositu remarca, ironic: „Sigur, nu s-au pus diacriticele”. Revenind, însă, la un ton mai serios, democrat liberala a menționat că alegerile au fost statutare, ele reprezentând voința a peste 500 de delegați. În această ordine de idei, a fost adusă în discuție contestația înaintată, în urmă cu câteva zile, Biroului Permanent Național (BPN), contestație semnată, potrivit declarațiilor lui Mircea Banias, de 24 de membri ai BPJ și ai fostului Birou Permanent Local. Acest document va fi analizat, se pare, în proxima ședință de BPN. Referitor la o hotărâre finală a forului superior al partidului, prin care BPN-ul să decidă practic anularea alegerilor conform cărora Stavrositu este noul lider al Organizației Munici-pale, dar și excluderea din partid a lui Florian Constantin și a lui Lauren-țiu Mironescu, deputatul constănțean a specificat că dacă CCL-ul nu va fi recunoscut și va fi reprogramat, BPN-ul ar aduce în acest fel o insultă celor 500 de delegați care au votat pe 5 iunie. Cu toate acestea, Maria Stavrositu a subliniat că nu ia în calcul această variantă și că o astfel de hotărâre i s-ar părea o glumă. Contrazicerile între Banias, Stavro-situ și Constantin au continuat, senatorul declarând chiar reprezentanților presei, la un moment dat: „Ei (n.r. - Stavrositu și Constantin) zic că e statutară o chestie, noi spunem că altă chestie”. Biroul Permanent Național va face lumină Poate că singurul punct în care opiniile diferite ale celor două grupări din PDL Constanța - reprezentate de Banias și de Stavrositu - converg este acela în care, potrivit declarațiilor făcute vineri, fiecare dintre acestea va accepta decizia Biroului Permanent Național, indiferent de ce va presupune aceasta. „Respectăm deciziile BPN-ului”, a afirmat preșe-dintele Organizației Județene, punct de vedere împărtășit și de Stavrositu. De reținut este că statutul partidului și eventualele sale încălcări reprezintă motivul sine qua non al tensiunilor din ultima perioadă în interiorul PDL Constanța. Mai mult sau mai puțin surprinzător, în pofida disensiunilor recunoscute de echipele Banias și Stavrositu, aceștia din urmă consideră că după pronunțarea BPN sunt mari șanse pentru ca aceste conflicte să fie stinse. „Există toată deschiderea”, a afirmat Maria Stavrositu, completată de Banias, care a admis, și el, că „sigur există cale de rezolvare”. „Există premisa amânării alegerilor de la județ” Nu în ultimul rând, referitor la soarta alegerilor pentru șefia Organizației Județene a PDL Constanța, atât Mircea Banias, cât și Maria Stavrositu au declarat că „există premisa amânării acestora”, dată fiind situația tensionată de la nivelul întregii țări și protestele care au loc pe fondul măsurilor de austeritate pentru care Guvernul Boc și-a asumat răspunderea. În plus, cei doi au mai specificat că, în prezent, are loc o dezbatere la nivelul liderilor naționali ai partidului, referitoare la decizia amânării alegerilor pentru conducerile organizațiilor județene ale PDL.