PDL Constanţa a sărbătorit 20 de ani de la înfiinţarea partidului

PDL Constanța a sărbătorit 20 de ani de la înființarea partidului

Membrii Partidului Democrat Liberal Constanța au sărbătorit, sâmbătă, 20 de ani de la înființarea Partidului Democrat.La eveniment au participat atât cei care au pus bazele PD-ului la Constanța, dar și tinerii din PDL, care au venit să asculte povești despre istoria partidului, întâmplările care au făcut istorie pe scena politică românească.Unul din cei care au depănat amintiri despre PD a fost Dumitru Moinescu. Fostul primar al Medgidiei, unul dintre fondatorii PDL-ului la Constanța, și-a exprimat bucuria de a se afla alături de colegii săi la sărbătorirea a 20 de ani de PD.„Partidul trece printr-o situație dificilă, dar nu este prima dată. În anii `90 ne-am dus să facem capitalism, ne-am bătut cu Iliescu, am trecut prin mineriade și alte momente extrem de dificile, dar am izbândit. În `92 am intrat în opoziție, însă organizația Constanța avea cel mai bun scor din țară. La fel și în `96, aveam cele mai bune rezultate din țară, aveam 48%. În 2000 au urmat patru ani în care PD-ul a făcut ce a trebuit, la fel ca și Guvernul din 2008-2012”, le-a spus celor prezenți Dumitru Moinescu.La eveniment au mai fost prezenți Călin Marinescu, membru fondator al PD-ului la Constanța, Adrian Manole, președintele Organizației Municipale a PDL Constanța, Constantin Chirilă, Zanfir Iorguș, președintele organizației PDL Mangalia, deputatul Florin Gheorghe, edilul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, dar și alți democrat-liberali.Mai multe detalii de la acest eveniment dar și ce mesaj a avut președintele PDL, senatorul Christian Gigi Chiru, pentru cei prezenți puteți afla din ziarul Cuget Liber de mâine.