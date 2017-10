PDL cere demisia ministrului Sănătăţii, pe care îl acuză de incompetenţă şi nepăsare

PDL cere demisia ministrului Sănătății, pe care îl acuză de incompetență și nepăsare

Vicepreședintele PDL Cristina Dobre a solicitat, astăzi, într-o conferință de presă, demisia ministrului Sănătății, Eugen Nicolăescu, pe care îl acuză de "incompetență și nepăsare", potrivit unui comunicat remis AGERPRES."Sistemul sanitar din România nu are nevoie de un ministru care ridică din umeri, resemnat, ci de un om al soluțiilor. Cu atât mai mult cu cât ministrul Nicolăescu are în spate o majoritate mamut cu care poate trece legile extrem de necesare ale sănătății. (...) Ministrul Sănătății ne-a spus că este nevoie de peste patru miliarde de euro pentru a utila spitalele de stat la standarde cât de cât civilizate. PDL îi spune ministrului Nicolăescu unde sunt cele 4 miliarde de euro de care are nevoie sănătatea din România - chiar în sistem. Acești bani există, dar ministrul Nicolăescu nu aplică nici un instrument anti-fraudă. Tot ce are de făcut este să închidă robinetul fraudelor din sistem", a afirmat Cristina Dobre, potrivit comunicatului.În context, vicepreședintele PDL a arătat că, în baza unor estimări, "20% din banii din sistem se scurg în buzunarele cui nu trebuie și nu sunt folosiți pentru creșterea calității serviciilor medicale, în interesul pacienților".