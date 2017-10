„PDL are şansa să aleagă pe cineva care nu a fost comunist“

Adrian Rădulescu:

„PDL are șansa să aleagă pe cineva care nu a fost comunist“

Fostul secretar de stat în ministerul Agriculturii, Adrian Rădu-lescu, care este un susținător al Elenei Udrea, a afirmat că, la aceste alegeri interne, partidul are șansa de a alege singurul candi-dat necomunist, parafrazându-l pe Traian Băsescu la dezbaterea cu Adrian Năstase din 2004, atunci când șeful statului a spus că românii trebuie să aleagă între doi foști comuniști.„Traian Băsescu spunea româ-nilor în campania pentru alegerile prezidențiale din 2004: «Măi, ce blestem o fi pe poporul ăsta de a ajuns până la urmă să aleagă între doi foști comuniști? Între Adrian Năstase și Traian Băsescu». Eu îl parafrazez pe șeful statului și vă transmit că pe 23 martie, când ne alegem președintele, avem șansa să ne alegem singurul președinte care nu este un fost comunist: Elena Udrea. Partidul nostru are nevoie de un nou suflu, de energie și vitalitate. Vechea gardă e obosită și nu mai are forță să lupte. PDL are nevoie de o nouă echipă, capabilă să se lupte de la egal la egal cu USL. Schimbarea trebuie să înceapă de la vârful partidului și, de aceea, Elena Udrea este soluția pentru șefia PDL”, a spus Adrian Rădulescu.Adrian Rădulescu s-a aflat alături de Elena Udrea, la Constanța, când deputata și-a prezentat moțiunea „Noul PDL, O nouă Românie”.