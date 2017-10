PDL a aflat de la TV că Stănişoară a plecat

PDL a aflat de la TV că Stănișoară a plecat

Democrat-liberalii au fost luați prin surprindere de trecerea lui Mihai Stănișoară la PNL. Deputatul PDL, Mircea Toader, a declarat, miercuri, că nu a știut de demisia din PDL a lui Stănișoară și i-a bătut obrazul că nu a informat partidul ce intenții are.„Ce a făcut????? Nu am știut, pe cuvântul meu, nu am știut. N-am nici o replică că a plecat la PNL, nu știu....", a răspuns Mircea Toader când a fost întrebat de jurnaliști despre demisia lui Mihai Stănișoară din PDL.Întrebat dacă Stănișoară a avut nemulțumiri, Toader a arătat că nu știe nimic. "Nemulțumiri... nu știu. A fost lider de grup, ce și-a dorit aia a avut. Nu pot să îmi dau seama ce l-a îndemnat să facă acest gest. Singura justificare poate fi amiciția cu Frunzăverde, altceva nu-mi dau seama", a explicat deputatul."Dacă v-ați uitat la figura mea care am fost total surprins, vă dați seama că nu știu. Aceeași remarcă i-o spun și lui, cum i-am spus-o și lui Frunzăverde. Când ai o problemă de natura asta, vii în Biroul Permanent și spui bărbătește de ce nu îți place și... Drum Bun!", a completat Toader.Totodată, întrebat de jurnaliști ce i-ar transmite lui Mihai Stănișoară, Mircea Toader a spus: "Ce i-am spus și lui Frunzăverde. Să fie bărbat și să ne fi spus și nouă dinainte ce gânduri are".Prim-vicepreședintele PDL Mihai Stănișoară, fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, și-a dat demisia din PDL și a trecut la PNL. Stănișoară a făcut anunțul înscrierii în PNL în cadrul unei conferințe de presă, susținută alături de liderul liberalilor, Crin Antonescu.