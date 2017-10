PD şi PLD vor vota moţiunea de cenzură a PSD

PD și PLD vor vota moțiunea de cenzură a PSD

Ştire online publicată Marţi, 04 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Liderii PD și PLD s-au reunit, ieri dimineață, la sediul democraților din Aleea Modrogan, unde au stabilit ca cele două formațiuni să susțină moțiunea de cenzură anunțată de PSD și să colaboreze pentru pregătirea alegerilor europene din 25 noiembrie. Liderul PLD Theodor Stolojan a afirmat „categoric vom vota pentru moțiune, pentru că acest Guvern, politic, nu are susținere decât pe compromisuri netransparente, înțelegeri punctuale și profesional se vede deja că este slab". El a mai spus că cele două partide așteaptă depunerea moțiunii de cenzură, în cazul în care social-democrații se răzgândesc, această formațiune riscând să își piardă și puțina credibilitate pe care o mai are. Secretarul general PD Vasile Blaga a declarat că democrații și liberal-democrații nu se consideră formațiuni rivale la alegerile europarlamenare și vor colabora cu această ocazie. La întâlnirea dintre democrați și liberal-democrați, au participat președintele PD, Emil Boc, secretarul general al PD, Vasile Blaga, președintele PLD, Theodor Stolojan, și președintele executiv al PLD, Gheorghe Flutur.