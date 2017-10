PD-L îşi anunţă candidatul la Primăria Constanţa în 10 zile

Dintre Mironescu și Onaca

PD-L își anunță candidatul la Primăria Constanța în 10 zile

PD-L și-a desemnat candidați pentru primării în 96% dintre localitățile județului Constanța. Potrivit președintelui Stelian Duțu, partidul mai are de nominalizat oameni la Amzacea, Cernavodă, Grădina, Adamclisi și Băneasa. „În momentul de față facem sondaje de opinie și într-o săptămână, două, aflăm cine va candida. Trebuie să precizăm că am întârziat nominalizările aici nu pentru că nu aveam oameni, ci pentru că avem mai mulți pretendenți și trebuia să-i delimităm între ei”, a declarat Duțu. La Grădina și Băneasa, PD-L are două propuneri. Un candidat vine de la fostul PD, iar celălalt de la PLD. „Toți sunt oameni capabili și au șanse, însă trebuie să vedem care este cel mai bun. La Techirghiol ne-am hotărât. A fost validată candidatura lui Constantin Florian, propunerea PLD. Am făcut sondaj și el are cele mai mari șanse“, a mai adăugat liderul democrat-liberal. În ceea ce privește candidatul pentru Primăria Municipiului Constanța, Stelian Duțu a declarat că în maximum 10 zile va fi făcut public numele lui. „Ca în toate capitalele de județ, conducerea centrală face un sondaj de opinie. Noi am trimis la București două propuneri: Laurențiu Mironescu și Dorel Onaca. Dintre cei doi se va decide candidatul”. În ceea ce privește organizarea PD-L în satele și comunele județului, procesul a întârziat cu o săptămână. Termenul limită pentru crearea structurilor comunale era de 1 februarie, însă, la țară, politica se face mai anevoie, oamenii se adună mai greu. Cu toate acestea, Duțu susține că săptămâna aceasta PD-L va avea organizații în toate comunele constănțene „Mai avem vreo opt comune și terminăm. Săptămâna aceasta va fi finalizat întreg procesul“, a spus președintele PD-L.