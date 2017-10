PD-L Constanţa merge pe strategia lui Banias la europarlamentare

PD-L Constanța merge pe strategia lui Banias la europarlamentare

În ciuda faptului că, la nivel național, nu s-a stabilit încă modul în care va fi gestionată campania electorală pentru alegerile euro-parlamentare din 7 iunie, președintele PD-L Constanța, senatorul Mircea Banias, a anunțat ieri că își va asuma coordonarea campaniei la Constanța. „Îmi voi asuma șefia campaniei PD-L la Constanța și voi cere implicarea maximă a colegilor parlamentari și, de asemenea, a aleșilor locali”. Anunțul a fost făcut ieri, în cadrul unei conferințe de presă, la care a participat și Adrian Manole, în prezent europarlamentar și, totodată, una dintre cele două propuneri înaintate de PD-L la centru. Liderul democrat-liberalilor constănțeni a vorbit, ieri, despre dorința lor ca în contextul alegerilor din 7 iunie să înregistreze un scor peste media partidului la nivel național: „Dacă la alegerile locale am obținut un rezultat mult sub media partidului pe țară, iar la cele generale ne-am apropiat foarte mult de ea, intenționăm ca la europarlamentare să depășim media pe care partidul nostru o s-o înregistreze la nivel național”, a ținut să precizeze Mircea Banias. Totodată, de menționat este că, în urma unei decizii a BPN, pedeliștii sunt nevoiți, la nivel național, să strângă un milion de semnături pentru susținerea listei de candidați. Județului Constanța îi revin 36.000 de semnături din cele 1 milion, iar acțiunea de strângere a demarat în cursul săptămânii trecute. Conform declarațiilor senatorului Banias, până ieri se strânseseră aproximativ 10.000 de semnături, cifră care va fi comunicată Biroului Permanent Național în cadrul ședinței de azi. Tot ieri, președintele PD-L Constanța a mărturisit și că dorința este de a depăși numărul de semnături care li se cer: „Ne propunem să depășim numărul de semnături care ne revin. Este, totodată, un mijloc de mobilizare pentru organizațiile locale din județ, în perspectiva alegerilor”, a mai declarat el. În municipiul Constanța, dar și în alte orașe din județ vor fi montate, potrivit lui Banias, puncte fixe pentru strângerea de semnături. În ceea ce privește data demarării oficiale a campaniei pentru europarla-mentare, se pare că aceasta va avea loc pe 7 mai, concomitent în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, așa cum reiese atât din explicațiile lui Mircea Banias, cât și din cele ale lui Adrian Manole, o evaluare a candidaturilor depuse pentru alegerile la PE va fi făcută la sfârșitul acestei săptămâni, urmând ca lista să fie definitivată la finele lunii. Deși Adrian Manole este prima opțiune a PD-L Constanța, la București au fost trimise două propuneri, cea de-a doua fiind fostul senator Dorel Constantin Onaca.