PD-L Constanţa, ameninţat cu ruperea coaliţiei de către PSD

PD-L Constanța, amenințat cu ruperea coaliției de către PSD

Coaliție - da sau nu la Constanța? Potrivit liderului PD-L Mircea Banias, la Constanța coaliția nu a existat niciodată, lucru reiterat și ieri, printr-un comunicat de presă, în care președintele pedelist pune acest lucru pe seama PSD. De cealaltă parte, președintele PSD Constanța, Radu Mazăre, susține senin că da, coaliția există. Adevărul… Acum două zile, la conducerea centrală a PSD a ajuns o epistolă care poartă o semnătură indescifrabilă în dreptul „Președintelui”. Scrisoarea reclamă „disproporția repartizării la nivelul județului Constanța” a companiilor și agențiilor naționale între PD-L și PSD în raport cu rezultatul alegerilor din noiembrie 2008. Semnatarul scrisorii dă și un ultimatum conducerii centrale: sfârșitul lunii mai pentru înscăunarea nominalizaților PSD la deconcentratele din județ și soluționarea problemei conducerilor unor instituții pe care și le revendică ambele partide. Scrisoarea a generat, bineînțeles, o serie de reacții. Ieri, după ședința de consiliu local, Mazăre a declarat că scrisoarea nu îi aparține. În același timp, el a dres busuiocul, îndrumând presa către Nicușor Constantinescu, și el membru al conducerii județene a partidului. Deși, după cum susținea, nu văzuse scrisoarea, Mazăre s-a declarat de acord cu cele menționate acolo, dar fără a da prea multă importanță subiectului. „Nu am trimis nicio scrisoare. Eu ieri (n.n. miercuri, 27 mai) am fost la București apoi pe mare. Cercetați, că scrisoarea s-ar putea să fie scrisă de Nicușor Constantinescu. Am discutat de principiu esența scrisorii și el are dreptate. Trebuiau niște lucruri făcute, dar care nu au fost făcute. Eu nu am citit scrisoarea, dar am înțeles despre ce e vorba în ea. N-am scris scrisoarea, a scris-o Nicușor Constantinescu”, a simțit nevoia să puncteze Mazăre. Pedeliștii răspund Direct vizați, pedeliștii nu s-au lăsat nici ei așteptați cu replica. „PSD Constanța demonstrează încă o dată că obiectivul său principal este acapararea puterii cu orice preț. PSD vrea să monopolizeze toate instituțiile importante din județ și, pentru asta, este gata să amenințe conducerea propriului partid și să anuleze protocolul PD-L - PSD”, a declarat senatorul Mircea Banias prin intermediul unui comunicat de presă. Banias adaugă în încheiere că „PD-L nu va accepta niciodată ca județul Constanța să fie pus pe tavă camarilei pesediste. Vom taxa în continuare orice comportamente nedemocratice și arogante ale PSD Constanța și ne vom opune ca județul nostru să ajungă la mâna unui singur om”. În acest context, coaliția este ca și ruptă la Constanța. În acest week-end, conducerea PD-L va fi prezentă la malul mării pentru lansarea candidaților la europarlamentare. Cum disensiunile de la Constanța au ajuns la urechile liderilor de la centru, se pare că șefii pedeliști nu exclud o întâlnire cu conducerea PSD Constanța. Numai că, cel puțin ieri, Mazăre nu părea prea încântat, el punând pe primul plan participarea la o emisiune TV în acest week-end.