PD-L acuză persecuţii din partea Corpului de Control al Primăriei Constanţa

PD-L acuză persecuții din partea Corpului de Control al Primăriei Constanța

Democrat-liberalii constănțeni au anunțat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că niște echipe de tineri voluntari care participau la acțiunea de strângere de semnături pentru susținerea candidaturii lui Traian Băsescu la prezidențiale ar fi fost bruscate de echipele Corpului de Control al Primăriei Constanța. Incidentele, trei la număr, au avut loc, potrivit afirmațiilor pedelistului Alexandru Sârcu, în intervalul orar 12.00- 13.00, în zona Pavilionului Expozițional, acolo unde încă se desfășura evenimentul dedicat Zilelor Recoltei 2009. „Tinerii au fost adunați de către agenții Corpului de Control al primarului Radu Mazăre, fiind amenințați să părăsească zona ori vor fi amendați”, a declarat, concret, Alexandru Sârcu. De menționat este că, potrivit explicațiilor sale, întregul episod s-a derulat pe domeniul public al Constanței, agenții din cadrul administrației locale acționând, susține el, „într-un mod brutal”, prin confiscarea materialelor de informare ale tinerilor. În acest context, este oportun să menționăm că, așa cum au mărturisit atât Sârcu, cât și liderul PD-L Constanța, senatorul Mircea Banias, prezent, și el, la conferința de ieri, tinerii distribuiau și niște materiale informative în legătură cu activitatea lui Traian Băsescu din timpul actualului mandat de șef al statului. Cu toate acestea, însă, președintele democrat-liberalilor constănțeni a precizat că distribuirea mate-rialelor mai sus menționate nu încalcă prevederile niciunei hotărâri de Consiliu Local și „niciun fel de lege a statului român”. O hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanța ar fi fost, se pare, și motivul invocat ieri de agenții Corpului de Control al Primăriei în momentul confiscării materialelor: „Când am cerut explicații au spus că e o hotărâre a Consiliului Local prin care cine desfășoară acțiuni de reclamă are nevoie de autorizație de la Primărie și că, oricum, tot ce am face noi, trebuie să trecem pe la ei prin birou, să le cerem voie”, a adăugat democrat-liberalul Alexandru Sârcu. Mai mult decât atât, el personal ar fi fost amendat ieri, la fața locului deplasându-se, urmare a apelului agenților Pri-măriei, inclusiv reprezentanți ai Poliției Locale. „Mi s-a dat amendă de două milioane de lei. Nu mi-au dat nicio chitanță, nu au făcut proces verbal la fața locului, au zis că aveau deja toate datele mele de buletin, m-am mirat și eu”, a mai explicat el. În acest context, Mircea Banias a făcut un apel către competitorii declarați din proxima campanie electorală: „Consider că e un incident care sper să nu se mai repete și fac un apel la cei implicați în această campanie să încerce să păstreze decența în aceste alegeri”. De remarcat e faptul că, în pofida a ceea ce s-ar putea specula, Pavilionul Expozițional este un spațiu public, iar evenimentul „Zilele Recoltei”, chiar dacă este organizat de „Fundația Fantasio”, e susținut tot din banii publici, din banii contribuabililor, și asta pentru că fundația este susținută, la rândul ei, de Consiliul Județean Constanța.