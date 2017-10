PD-L a amânat, pentru moment, demersul de revocare a lui Geoană de la conducerea Senatului

Ştire online publicată Joi, 18 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul senatorilor democrat-liberali, Traian Igaș, a anunțat, ieri, în plen, că democrat-liberalii renunță, pentru moment, la demersul de revocare a lui Mircea Geoană din funcția de președinte al Senatului. Traian Igaș a afirmat că practic, demersurile făcute de democrat-liberali privind revocarea „rămân în continuare”, doar că PD-L dă un răgaz rezonabil președintelui Senatului, Mircea Geoană, pentru a se adresa Curții Constituționale, astfel încât Senatul să își poată continua activitatea de legiferare. Potrivit Mediafax, Traian Igaș a anunțat că liderii de grupuri au avut o întâlnire și au ajuns la o concluzie finală, respectiv că PD-L dorește să legifereze, „dorește să aibă o activitate intensă în Senat și să nu se ducă într-o altă zonă”. „Vrem să legiferăm și vrem să avem o anumită stabilitate și un anumit echilibru în Senat”, a mai subliniat senatorul democrat-liberal. El i-a cerut lui Geoană să îi lase pe senatori să ia cuvântul și să nu se repete situația de marți din plen, când unii senatori au solicitat cuvântul pe procedură și nu le-a fost acordat acest drept regulamentar. Referindu-se la blocajul din plenul Senatului, Mircea Geoană a declarat că acesta este episodul 3 sau 4 din seria „Die Hard” și a anunțat că va convoca luni un Birou Permanent pentru aprobarea programului de lucru, cu o zi de plen suplimentară, probabil marți. „Am avut dimineață o brumă de speranță că înțelepciunea și normalitatea vor reveni în Senat și am salutat decizia inițială a grupului PD-L de a lăsa deoparte subiectul politic al revocării președintelui Senatului, pentru a ne putea întoarce la subiecte importante. Am înțeles că am asistat la o schimbare de tactică, dar nu de strategie”, a spus Geoană despre ședința de plen.