Paul Stănescu, unul dintre contestatarii lui Dragnea: "Am devenit indezirabil"







Miercuri, 26 septembrie 2018, începând cu ora 13.00, viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, a susținut o conferință de presă în cadrul căreia s-a semnat un contract finanțat cu bani UE.



Paul Stănescu nu a făcut niciun fel de referire la criticile aduse lui Liviu Dragnea, ci a părut că bate în retragere, după înfrângerea din CEx: "Sunt un om de echipă, nu mă gândesc să plec din PSD. Nu am avut niciodată gânduri de mărire, pe mine nu m-au interesat funcțiile, sunt un om al faptelor".



Ce a mai spus Paul Stănescu:



- Am semnat un document, mi-l asum în continuare (ref. scrisoarea anti-Dragnea, n.red). Voi ramane un om de partid, niciodata nu m-au interesat funcțiile;



- Denigrarea mea, mai ales din ultimele zile, mai ales după acel CEx, începe așa în forța în toată presa, nu poți să spui toata presa, mă surprinde. Acum nu mai știu nici limba română. Am 61 de ani am terminat liceul teoretic, am făcut și filosofie și latină, muzică, desen, am terminat la vremea la care a trebuit un liceu de cultură general. Mai nou nu mai știu limba română ... Până acum câteva zile știam și limba română și eram și bun, acum nu mai sunt bun;



- Am devenit o persoana indezirabilă. Nu vreau să candidez la nimic, nu există miză personală la tot ce s-a discutat în media.



Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru verificarea posibilei implicări a SPP în activitatea unor partide politice a decis marți chemarea la audieri a vicepremierului Paul Stănescu. Audierea va avea loc martea viitoare, la ora 13.00.