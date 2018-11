Paul Stănescu și-a dat demisia din Guvern

Vicepremierul Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării Regionale, a anunțat luni după-amiază că a demisionat din Guvernul României. Inițial, Klaus Iohannis a refuzat revocarea sa.

Demisia lui Paul Stănescu a venit după ce Liviu Dragnea a spus săpămâna trecută că îi așteaptă demisia de onoare. El a spus că s-a simțit umilit după întâlnirea cu președintele PSD.







Gestul său a venit la o oră după ce s-a încheiat ședința Biroului Permanent Național al PSD.







Declarația integrală a lui Paul Stănescu:







„În contextul evenimentelor din ultima vreme de pe scena politică, vă aduc la cunoștință că astăzi, 26 noiembrie, mi-am depus cererea de demisie din funcția de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice. Aceasta a fost înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 16495/26.11.2018.







Am spus-o și o repet: sunt un om de onoare, responsabil și implicat, nu am urmărit niciun interes personal și nu m-am agățat niciodată de vreun scaun! Referitor la mandatul meu de ministru, vreau să spun că l-am acceptat cu greu, la insistențele conducerii partidului, dar, atât timp cât am ocupat această funcție, am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a-mi exercita atribuțiile la minister cu responsabilitate și implicare, în așa fel încât nimeni să nu aibă ce să-mi reproșeze!