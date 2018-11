Paul Stănescu a demisionat din Guvern. "Sunt un om de onoare"

Paul Stănescu a anunțat, ieri, că a demisionat din funcția de viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.„În contextul evenimentelor din ultima vreme de pe scena politică, vă aduc la cunoștință că astăzi, 26 noiembrie, mi-am depus cererea de demisie din funcția de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Aceasta a fost înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 16.495/26.11.2018”, a precizat Paul Stănescu, într-o declarație transmisă presei.Totodată, Paul Stănescu a afirmat că nu s-a „agățat niciodată de vreun scaun și a acceptat mandatul său de ministru la insistențele conducerii partidului”.„Am spus-o și o repet: sunt un om de onoare, responsabil și implicat, nu am urmărit niciun interes personal și nu m-am agățat niciodată de vreun scaun! Referitor la mandatul meu de ministru, vreau să spun că l-am acceptat cu greu, la insistențele conducerii partidului, dar, atât timp cât am ocupat această funcție, am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a-mi exercita atribuțiile la minister cu responsabilitate și implicare, în așa fel încât nimeni să nu aibă ce să-mi reproșeze”, a arătat Stănescu.De asemenea, el a subliniat că țara are nevoie de unitate și de guvernare responsabilă.„Am fost în permanență orientat către obiective cu impact la nivelul populației, iar prioritatea mea, ca viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării, a fost reprezentată de investițiile în infrastructura de sănătate, educație, locuire, apă și canalizare. Cred, în continuare, că țara are nevoie de unitate și de guvernare responsabilă, le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și m-au sprijinit, precum și colegilor din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, alături de care am făcut o echipă extraordinară!”, a mai afirmat Stănescu.Anterior, premierul Viorica Dăncilă declarase că i-a cerut demisia vicepremierului Paul Stănescu din Guvern, însă acesta nu a vrut să și-o dea.