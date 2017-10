Patru liberali în cursa pentru fotoliul lui Chiţac. Cine vrea şefia PNL Constanţa

Patru liberali în cursa pentru fotoliul lui Chițac. Cine vrea șefia PNL Constanța

În acest context, termenul pentru depunerea candidaturilor pentru funcțiile din partid a expirat sâmbătă. Ulterior, dosarele candidaților au fost verificate de membrii Comisiei de Organizare și Desfășurare a Alegerilor (CODA).Ca o noutate față de vechiul statut în care era prevăzută și o vechime în partid pentru a candida la anumite funcții, de această dată nu a mai existat o asemenea prevedere. Concret, singurele condiții pentru a candida au fost ca cei care sunt membrii liberali să fi fost înscriși în partid până la data de 31 decembrie 2016 și să aibă cotizația plătită la zi, în mod special în perioada 1 iunie 2016 și până în prezent.Pentru alegerile de vineri, peste 50 de liberali și-au depus dosarele de candidaturi, astfel că cei de la CODA au depistat anumite nereguli în ceea ce privește plata cotizației, o sumă modică de trei lei pe lună.„Comisia Județeană de Organizare și Desfășurare a Alegerilor formată la nivelul Filialei Constanța a Partidului Național Liberal a decis modificarea și completarea convocatorului pentru Organizația Municipală a PNL Constanța, în conformitate cu deciziile Departamentului Financiar-Contabil, cu persoanele care au achitat cotizația de membru al PNL la data de 22 martie, ziua validării convocatorului de către BPJ.Tot astăzi, membrii CODA au transmis Organizației Municipale PNL Constanța convocatorul și au decis publicarea și afișarea acestuia atât pe site-ul filialei, cât și la sediul din b-dul Ferdinand nr.49", au transmis cei de la PNL Constanța prin intermediul unui comunicat de presă.În altă ordine de idei, pentru funcția de președinte al Organizației Municipale PNL Constanța s-au înregistrat patru candidaturi: George Muhscină, Sorina Tușa, Hira Stere și Romeo Caius Rezeanu.Dacă despre George Muhscină se știe că este consilier județean, Sorina Tușa a fost consilier local municipal, iar Romeo Rezeanu este consilier local municipal, despre Hira Stere mai mulți liberali nu au știut să spună cine este și cu se ocupă deoarece, spun ei, nu s-a evidențiat cu nimic la partid.Stere Hira este antreprenor în industria turismului și agricultură și s-a înscris în PNL în urmă cu un an, la îndemnul lui Vergil Chițac, ca reprezentant al societății civile. De altfel, el nu și-a depus candidatura doar pentru funcția de președinte, ci și pentru alte funcții în interiorul filialei. Aceeași strategie au adoptat-o și Sorina Tușa și Romeo Rezeanu, singurul care a optat doar pentru o singură funcție fiind George Muhscină.Revenind la dosarele candidaților ce aspiră la cea mai mare funcție din fililala municipală Constanța, funcție care, potrivit cutumelor partidelor i-ar putea aduce titularului candidatura la funcția de primar al Constanței în 2020, există o problemă.„Pentru funcția de președinte al Organizației Municipale PNL Constanța s-au înregistrat patru candidaturi, respectiv, George Muhscină, Sorina Tușa, Hira Stere și Romeo Rezeanu. Doar aceștia și-au depus, nu a mai depus nimeni altcineva căruia să-i fi fost respins dosarul.Totuși, la dosarul domnului Rezeanu există o mică problemă, în sensul că, în contabilitate nu apare că și-ar fi plătit cotizația. Este posibil să existe o problemă de contabilitate și atunci, are la dispoziție 48 de ore să dovedească cu chitanța că a făcut plata cotizației. Pentru celelalte funcții mai există încă vreo 50 de candidaturi”, a declarat președinte CODA, Adrian Manole.Romeo Rezeanu este membru PNL din 2013 și între 2015-2016 a fost copreședinte al Organizației Municipale PNL Constanța. După reunificare, el a rămas vicepreședinte la Organizația Municipală Constanța, iar la alegerile din iunie 2016 a fost ales consilier local pe lista PNL Constanța.Contactat telefonic, Romeo Rezeanu a spus că poate dovedi că are cotizația plătită la zi.„Noi am plătit cotizația la Municipiu, probabil din această cauză nu m-au găsit la județ. La un moment dat, la sediul de la municipiu s-a rămas cu plata facturilor în urmă la gaz, la lumină. Noi am pus câte 300 de lei și le-am plătit. Pot dovedi, am chitanțele acasă”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Romeo Rezeanu.Teoretic, alegerile la Organizația Munici-pală a PNL Constanța vor avea loc, vineri, 31 martie, de la ora 15.00, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, însă este posibil ca data să fie modificată.Reamintim că, în momentul de față, președinte la PNL Constanța este senatorul Vergil Chițac însă acesta nu mai candidează pentru nicio funcție.