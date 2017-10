Patru familii din comuna Cumpăna vor primi locuinţe de tip habitat

Patru familii din comuna Cumpăna vor primi locuințe de tip habitat

Mai multe familii din comuna Cumpăna care nu au un acoperiș deasupra capului își vor vedea visul împlinit.„Este un proiect încheiat în urma unui parteneriat între primăria Cumpăna și Asociația „Habitat for Humanity”. Acest proiect își propune construcția a 14 loturi, P+M a câte 4 locuințe. În primă fază se va realiza lotul patru care cuprinde patru locuințe P+M cuplate, iar în faza următoare se va realiza lotul trei ce are în componență patru locuințe P+M cuplate”, a explicat viceprimarul comunei Cumpăna, Florin Neagu.Parteneriatul dintre cele două instituții constă în faptul că autoritatea locală, mai exact Primăria Cumpăna, a atribuit Asociației „Habitat for Humanity” Cumpăna un nou teren, cu suprafața de 10.022 mp, teren pe care, în următorii ani, urmează să se construiască case decente pentru 56 de familii.Asociația „Habitat for Humanity” este o organizație creștin-ecumenică al cărei motto este „O locuință decentă poate rupe cercul sărăciei!”.