Pasarelele din staţiunea Mamaia vor fi gata în curând. Cum vor arăta şi cât costă

4

Mamaia cu frisca

O tinem intr-o sarbatoare.Manuela Mitrea a inaugurat o zebra.Manuela cu zebra. Gica Slabu si-a facut cadou un tort de ziua partidului. La Cumpana primarita Mary o tine tot intr-o sarbatoare. In cartierul H.Coanda,Victor Ponta s-a pozat cu alegatorii. Statiunea(fosta statiune) Mamaia va fi ornata cu pasarele retro.Cazinoul din Constanta este simbolul nesimtirii si pasarela din Mamaia a ajuns simbolul Constantei. Factura mea la intretinere are mugurasi. Ea infloreste in zi de sarbatoare sau cand danseaza Mazare. Infloreste iarna si se usuca vara cand platesc imprumuturle la banca. O factura la intretinere a ajuns la 800-900 lei pe luna(daca vrei sa te mai si speli). Eu incalzesc apa cu pasarele din fier forjat. Cate blocuri au fost reabilitate din bani europeni ? Nu stie nimeni. Fatadele blocurilor din Constanta au primit un "design retro de sfarsit de secol XIX". Mazare danseaza. Arhitectul pasarelelor a avut grija sa prevada accesul autobuzeleor supraetajate in perioada sezonului turistic.Nu stiu daca proiectantul a luat in calcul si inaltimea turbanului lui Mazare. Inaltimea pasarelelor se masoara cu turbanul(un Mazare cu turban=1Mt). Am inteles ca pasarele din Mamaia au inaltimea de peste 5Mt-uri,ca sa-i permita primarului sa danseze cu turbanul insurubat in freza. In schimb,pentru "noul CET" se fac studii,evaluari,modelari,simulari pe calculator. Aici avem nevoie de un MASTERPLAN "destept".Si ca sa vedeti ce scoate pe gura Fagadau fiul lui Mazare ,va citez: "Anul acesta nu vor trece CET-urile la administratiile locale...scenariul OPTIMIST este in 2014..CEL MAI REALIST scenariu in 2014...mai EXACT in...2015". Cel mai fashion viceprimar ne-a precizat un termen optimist,realist si in acelasi timp exact. Mazare afirma ca nu stie daca pretul caldurii se va micsora.Ne-a asigurat ca se plimba prin Bucuresti brat la brat cu Opresu.Domn' Mazare,excelenta,eu va dau o termen precis aproximativ: daca voi sfintiti pasarele in 2013,in 2016 PSD-ul va fi o amintire.