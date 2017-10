Partidul Poporului şi-a găsit candidaţi pentru primăriile din Agigea şi Tuzla

Partidul Poporului și-a găsit candidați pentru primăriile din Agigea și Tuzla

Reprezentanții Partidului Poporului-Dan Diaconescu (PP-DD), Filiala Constanța, au gânduri serioase, însă singurul impediment să-și pună în aplicare platforma politică este legat de situația juridică a formațiunii politice. Mai exact, faptul că magistrații nu au fost încă de acord cu înregistrarea acestui partid îi cam ține pe loc pe membrii formațiunii politice.Potrivit președintelui Filialei județene a PP-DD, Gheorghe Slabu, în momentul de față, la nivelul județului Constanța, sunt înregistrați aproximativ 12.000 de membri, iar oamenii vin să se înscrie în partid în fiecare zi.Siguri că situația juridică va fi reglementată în cele din urmă, ei sperând ca acest lucru să se întâmple luna viitoare, șefii PP-DD din Constanța muncesc din greu pentru a găsi cei mai buni candidați pentru primăriile din toate localitățile județului Constanța.Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, prim-vicepreședintele PP-DD Constanța, Ion Radu, i-a prezentat pe liderii filialelor din localitățile Agigea și Tuzla.Astfel, Dumitru Cojocaru, de 46 de ani, este liderul filialei din Agigea, iar Gheorghe Bălăbănescu, de 33 de ani, este liderul PP-DD din Tuzla. Cei doi nu sunt debutanți în politică și spun la unison că s-au înscris în partidul lui Dan Diaconescu deoarece celelalte partide la care au activat i-au dezamăgit.„Am fost consilier din partea PDL la Agigea, iar în anul 2009, mi-am dat demisia, deoarece nu m-am mai regăsit în actuala clasă politică. În momentul de față, filiala PP-DD din Agigea are 206 membri. Dintre aceștia, 170 sunt vechi membri ai PDL. Intenționez să rămân alături de Dan Diaconescu indiferent de denumirea pe care o va avea partidul format de el și doresc să candidez la funcția de primar al localității Agigea, la alegerile din 2012”, a declarat Dumitru Cojocaru.La rândul lui, Gheorghe Bălăbănescu a spus că a fost ani de zile membru PSD, însă a plecat din acest partid, fiind foarte dezamăgit.„Am fost membru PSD, iar în perioada 2008-2009, am fost viceprimar al localității Tuzla. În 2009, mi-am dat demisia din această funcție, iar în urmă cu două luni, am fost exclus din partid, deoarece nu am fost de acord cu proiectele actualului primar. În același timp cu mine, au mai fost dați afară încă doi consilieri. Toți trei ne-am înscris în PP-DD, iar actualmente filiala de la Tuzla are aproximativ 120 de membri. Oamenii continuă să se intereseze ce trebuie să facă pentru a veni alături de noi”, a declarat Gheorghe Bălăbănescu.La fel ca și liderul de la Agigea, Bălăbănescu a precizat că are aspirații mari pentru partid și că dorește să candideze pentru funcția de primar al localității Tuzla la alegerile de anul viitor.