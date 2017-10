Partidul Poporului este pregătit de lupta cu cei care au distrus judeţul Constanţa

1

Blestem dupa blestem

"În ultimele zile,a fost un val de înscrieri în PP-DD..." Declaratia asta a fost data si acum o luna-doua,este bine sa verificati textul vechi.Va recomand domnule V.C. sa inlocuiti "valuri" cu "tsunami" si in rest declaratia suna bine.Nu de alta dar deveniti plictisitor. Daca tot vreti sa-l trageti in teapa pe cineva,va rog sa incepeti cu cel care a "sifonat" cladirea Cazinoului din Mamaia.Va rog sa incepeti cu cel(cei) care au transformat o cladire minunata intr-o tiganie locala.Eu stiu cine este dar "nu spui" ,astept sa vad daca il ghiciti. Dumneata ai o casa ? Iti place cum arata cladirea aia cu toate acareturile si cotetele lipide de ziduri ? Te doare mintea domnule,politrucii astia au un tupeu in ei de nu-ti vine sa crezi.Cuget Liber sincer am crezut ca aveti intentii bune cand scrieti despre politica si despre Constanta dar ma face sa cred ca nu aveti mama,nu aveti tata si in cazul asta ati primit bani pentru publicitate de la Dan Diaconescu.