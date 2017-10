Partidul Poporului din Constanţa caută candidaţi pentru primăriile din judeţ

2

Nici nu se deschisese sediul și când am venit azi-dimineață...

Ce sa vezi ?Oamenii stateau la coada.Unde aveti sediu'? In sfarsit,vad o luminita,vad un partid care ma reprezinta.Domnule Slabu,eu am auzit de doctrina leberala,de doctrina taranista sau comunista dar de doctrina vidanja nu am auzit in viata mea.Ma inscriu in partid,cu conditia sa va schimbati numele in PWC DD adica Partidul Widanja Comunala Dan Diaconescu.Unde aveti sedu' ?