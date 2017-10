Partidul Poporului de la Constanţa pregăteşte candidaţi pentru primării şi Parlament

2

Catusele de la mana sunt argumente politice

Politicienii nostri se gandesc la fericirea romanilor, numai daca au mult timp la dispozitie.Un politician are timp la dispozitie in doua situatii:1-cand mediteaza pe scaun in cabina veceului de la bar si 2-in arestul politiei.Romanii au o sensibilitate si un respect deosebit pentru infractori.Un infractor are sanse mari sa ajunga un politician de rasa.Daca vrei sa scapi de o urmarire penala,cel mai simplu este sa-ti faci un partid politic.In partid ai imunitate,la adapostul partidului politic toate infractiunile se numesc facaturi politice.Este suficient sa ridici mainile legate cu catuse,ca sa te fotografieze presa si succesul in politica este garantat. Gheorghe Gheorghiu-Dej a ajuns sef de stat dupa ce a absolvit cursurile de infractori de la inchisoarea Jilava.Ceausescu a procedat la fel.Becali a ajuns europarlamentar dupa ce s-a fotografiat in arestul politiei.Dan Diaconescu presedintele vrajitorilor,este si el pe drumul cel bun,s-a fotografiat cu catusele la mana.Stima noastra si mandria,Diaconescu,Romania! Intre timp,tinerii nostri care au terminat studiile in strainatate se fotografiaza cu cercetatorii de la NASA si nu au loc in tara lor pentru ca noi avem un respect deosebit pentru catuse.