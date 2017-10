Partidele promit "lapte şi miere" la capitolul Sănătate din programele de guvernare

Partidele promit "lapte și miere" la capitolul Sănătate din programele de guvernare

Principala temă din domeniul Sănătății cuprinse în programul de guvernare „Îndrăznește să crezi în România” al social-democraților vizează pacientul ca fiind prioritatea oricărei reforme. În ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii medicale, PSD intenționează construirea, până în 2020, a spitalului republican „Carol Davila”, cu peste 2.500 de paturi și o suprafață de 60 - 80 de hectare, cu finanțare prin decontarea a 750 de euro pe zi pe pat utilizat, pe modelul clinicii vieneze AKH. Pe lângă acest complex gigant, PSD promite construirea a încă opt spitale regionale noi, reabilitarea și modernizarea celorlalte spitale județene, 100 de ambulatorii de specialitate și 250 de unități de primire-urgențe. PSD mai are în vedere înnoirea parcului de ambulanțe existent și să fie cel puțin o ambulanță pentru fiecare comună. Un alt obiectiv al social-democraților îl reprezintă actualizarea frecventă a listei medicamentelor compensate, prima fiind prevăzută la 1 martie 2017, alături de accesul mai rapid al pacienților la noile medicamente de pe piață. În program, se mai menționează debirocratizarea accesului la tratament, precum și la introducerea de noi programe, între acestea fiind depistarea bolilor cardio-vasculare cu risc major, dar și screening gratuit pentru depistarea precoce a bolilor netransmisibile cu impact public ridicat. De asemenea, PSD intenționează revizuirea sistemului de salarizare a medicilor și asistenților ale căror salarii ar urma să crească începând cu 1 ianuarie 2018. Totodată, până în 2020, PSD dorește ca bugetul pentru sănătate să reprezinte 6,4% din PIB.În domeniul Sănătății, PNL propune stoparea migrației medicilor, printre măsurile avute în vedere de liberali regăsindu-se dublarea salariilor medicilor de la 1 iulie 2017 și reașezarea profesiei de medic în sistemul de salarizare românesc pe o grilă rațională, precum și creșterea salariilor asistenților medicali în medie cu 20%, anual, începând cu 1 iulie 2017, până la du-blarea acestora. În ceea ce privește infrastructura din Sănătate, PNL are în vedere construirea a opt spitale regionale cu specific de urgență la Cluj Napoca, Iași, Craiova, Timișoara, Constanța, Târgu Mureș, sectoarele 3 și 6 din București. Punând pacientul în centrul sistemului sanitar, liberalii prevăd, printre altele, dezvoltarea și generalizarea unor programe naționale de prevenție și educație pentru sănătate, gratuite pentru toți cetățenii indiferent că sunt sau nu asigurați și actualizarea bianuală a listei de medicamente.În programul de guvernare, PMP prevede politici optime pentru a avea un pachet generic de servicii de sănătate disponibile pentru toți cetățenii României și servicii specializate suplimentare pentru cât mai mulți. În plus, se au în vedere politici eficiente pentru a opri exodul medicilor din România.În domeniul Sănătății, USR propune ca întreaga clasă politică să își asume creșterea pe termen lung a finanțării Sănătății. Totodată, reprezentanții USR vizează crearea unui pachet de bonusuri de către autoritățile centrale și cele locale în schimbul practicării unui număr de ani de medicină în mediul rural sau înființarea cu sprijinul autorităților locale a unor cabinete de medicină de familie care să asigure medicilor toate condițiile materiale pentru a practica. Totodată, USR consideră că pacienții ar trebui să aibă un dosar electronic care să conțină toate tratamentele, medicamentele și intervențiile, indiferent de cabinetul sau spitalul care a furnizat serviciile. Programele de prevenire și detectare precoce a bolilor sunt alte obiective pe care le au cei de la USR.