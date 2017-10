Partidele politice au ajuns la un consens pe Codul Fiscal

Ştire online publicată Joi, 27 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Copreședinții PNL Alina Gorghiu și Vasile Blaga au declarat joi, că au ajuns la un consens în ceea ce privește Codul Fiscal cu reprezentanții celor de la Putere. Totodată, a subliniat Vasile Blaga, că proiectul bugetar va fi prezentat la 15 noiembrie, informează B1 TV.”Ne-a interesat încadrarea în deficitul de 2%, să meargă la investiții. Am fost interesați ca România să nu mai parcurgă șocuri”, a declarat Blaga.Acesta a mai spus că s-a bucurat de poziția ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, care a cerut ca TVA-ul la construcțiile speciale din agircultură să scadă din ianuarie 2016, iar discuția purtată cu cei de la Putere a fost una serioasă.”L-am informat pe președinte imediat după ce am beneficiat de suportul experților tehnici. Era firesc să facem acest lucru. Am venit la negocieri cu un mandat, mă bucur că avem acest rezultat și sunt convinsă că săptămâna viitoare poate după un calendar pe care o să-l schițăm, acest proiet va ajunge la promulgare. Mă bucur că am ajuns astăz la un consens. E un prim pas, nu vreau să privesc cu pesimism această înțelegere. Suntem cât se poate de realiști, cât se poate de pragmatici. Nu știu ce se va întâmpla în viitor. Premisele sunt bune pe teme mari. O să discutăm un proiect de rezoluție politică pentru că aș vrea să văd avansat un termen în care legea va ajunge în Monitorul Oficial”, a afirmat Alina Gorghiu.